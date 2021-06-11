Эксплуатация «Северного потока-2» может начаться уже зимой

Старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев прогнозирует старт эксплуатации первой ветки «Северного потока-2» на начало зимы этого года. Об этом он сообщил в эфире радио Sputnik.

«Я думаю, что при имеющихся темпах и при заинтересованности европейской стороны – мы видим, что Германия и ряд других стран сейчас подтверждают, что это крайне нужный для них проект, – мы сможем увидеть прокачку газа по трубопроводу поздней осенью или зимой этого года. То есть в этот зимний период. По крайней мере, первая ветка газопровода может уже использоваться», – полагает он.

Ранее компания Nord Stream 2 AG объявила о завершении работ по прокладке морской части первой нитки газопровода. Уже ведутся работы по укладке морской части второй нитки.

«Северный поток-2» будет состоять из двух нитей общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год и протянется от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против строительства активно выступают США, Украина, Польша и некоторые другие восточноевропейские государства.

Президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что проект выгоден не только России, но и странам Европы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что Путин заявил о бессмысленности санкций против «Северного потока-2».

