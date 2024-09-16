«Уклоняются от прививок»: эпидемиолог о вспышке кори в цыганском таборе

Основной причиной вспышки кори в цыганском таборе в Зеленодольском районе является отсутствие прививок. Все, кто контактировал с заболевшими, проходят вакцинацию, однако делают это неохотно. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов.

«У нас возникла вспышка в цыганском поселении в Зеленодольском районе. Основная ее причина – отсутствие прививок у заболевших. Цыганский табор – труднодоступная мигрирующая группа населения. У них прививок не было, к ним приехали гости, скорее всего, вирус был завезен на такую “благоприятную почву”, и вспышка кори была зарегистрирована. Если бы они все были вакцинированы, безусловно, такой вспышки бы не было», – отметила врач.

Сейчас все заболевшие находятся в Республиканской клинической инфекционной больнице, и никто не отказывался от госпитализации. Под присмотром медиков находятся девять пациентов.

«Сейчас проводятся противоэпидемические мероприятия, активно вакцинируем соседей, потому что в течение 72 часов надо сделать профилактические прививки. Не могу сказать, что они активно идут на вакцинацию. Есть случаи уклонения от профилактических прививок, когда медработник приходит в какой-то дом, видно, что там человек 5-6 живет, к медработнику выходит 1-2 человека, а все остальные внезапно ушли», – рассказал Дмитрий Лопушов.

Напомним, о том, что в Зеленодольском районе несколько взрослых и детей заболели корью, стало известно на неделю назад. По данным агентства, болезнь распространилась среди представителей цыганской диаспоры, которые, к сожалению, не имели прививок против кори. Причем пострадали как взрослые, так и дети.