Уклонистам от армии запретят сдавать на водительские права

Граждане, уклоняющиеся от службы в Вооруженных силы России, не будут допущены к экзамену на получение водительских прав, сообщил глава ГИБДД МВД РФ Михаил Черников.

«У нас интегрированная база данных. И мы видим тех, кто у нас не явился в военкомат в общей системе федеральной информационной, по линии Госавтоинспекции в частности. Таким гражданам не будут оказаны госуслуги», — приводит слова Черникова РИА Новости.

Руководитель ГИБДД также отметил, что уклонисты не смогут заменить просроченное или утраченное водительское удостоверение на новое.

Еще 14 апреля Президент России Владимир Путин подписал закон о создании реестра военнообязанных и дополнительных ограничений для них, которые затрагивают в том числе право на управление транспортными средствами.