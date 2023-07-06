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Уклонистам от армии запретят сдавать на водительские права
Граждане, уклоняющиеся от службы в Вооруженных силы России, не будут допущены к экзамену на получение водительских прав, сообщил глава ГИБДД МВД РФ Михаил Черников.
«У нас интегрированная база данных. И мы видим тех, кто у нас не явился в военкомат в общей системе федеральной информационной, по линии Госавтоинспекции в частности. Таким гражданам не будут оказаны госуслуги», — приводит слова Черникова РИА Новости.
Руководитель ГИБДД также отметил, что уклонисты не смогут заменить просроченное или утраченное водительское удостоверение на новое.
Еще 14 апреля Президент России Владимир Путин подписал закон о создании реестра военнообязанных и дополнительных ограничений для них, которые затрагивают в том числе право на управление транспортными средствами.
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