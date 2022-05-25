Укладку асфальтобетона на втором этапе обхода Нижнекамска и Челнов начнут в августе

Укладку асфальтобетона на втором этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов от трассы М7 планируют начать в августе. Об этом стало известно на совещании с руководителем Росавтодора Романом Новиковым в штабе строительства обхода в районе села Шингальчи Нижнекамского района РТ, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Строительно-монтажные работы сейчас идут на втором этапе обхода протяженностью 23,7 километра. К устройству основания дорожной одежды из щебеночно-песчаной смеси планируется приступить в июне, а к укладке асфальтобетонного покрытия – в начале августа. Для этого на складе временного хранения уже заготовлено около 43 тыс. тонн щебня и около 120 кв. метров песка», – говорится в сообщении.

Обход Нижнекамска и Набережных Челнов общей протяженностью 81,4 километра входит в скоростной транспортный маршрут Казань – Екатеринбург.

В Татарстане маршрут начнется от трассы М12 в районе Шали и пройдет до Нижнекамска по трассе М7, затем – по обходу Нижнекамска и Набережных Челнов с выходом через участок реконструкции автодороги М7 до границы с Башкортостаном.

Строительство обхода будет реализовано в три этапа. Проектная документация по первому этапу с мостом через Каму находится на рассмотрении в Главгосэкспертизе России.

Положительное заключение на проект третьего этапа уже получено, ведется подготовка к заключению государственного контракта на строительно-монтажные работы.

За Набережными Челнами до границы с Башкортостаном скоростной маршрут продолжится по автодороге М7, участки которой будут реконструированы – количество полос расширят до четырех. Проектная документация по объектам реконструкции находится на рассмотрении в Главгосэкспертизе. Получение положительного заключения ожидается до конца июня.

При создании скоростного маршрута Москва – Казань – Екатеринбург на трассе М7 предусмотрен и капитальный ремонт. Так, участок от 1155 до 1161 километра длиной 5,5 километра будет отремонтирован и расширен до четырех полос движения. Работы на нем уже ведутся. До конца мая дорожники приступят к устройству нижнего слоя основания из органоминеральной смеси. Ввести объект в эксплуатацию планируется в ноябре этого года.

Все работы по скоростному маршруту Москва – Казань – Екатеринбург будут завершены в 2024 году.

Напомним, что участником совещания в Нижнекамском районе Татарстана стал Президент республики Рустам Минниханов. Он оценил ход строительства обхода Челнов и Нижнекамска, пообщался с рабочими и осмотрел участок, совершив облет территории на вертолете.