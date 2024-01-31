УК «ПЖКХ» попросила татарстанцев сообщать о захламленных мусорных площадках

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами по западной зоне на территории Татарстана, ООО «УК „ПЖКХ“», в своем Telegram-канале попросил жителей Казани и западных районов РТ присылать фотографии и адреса захламленных контейнерных площадок.

«Все они будут оперативно отработаны при наличии соответствующих подъездных путей для мусоровозов и в отсутствие запаркованности», — заверили в компании.

По информации УК «ПЖКХ», для ликвидации образовавшихся за время снегопадов завалов на контейнерных площадках «мусоровывозящая техника автопарка регоператора работает с усилением на 20%». Для вывоза отходов также используются самосвалы, погрузчики и ломовозы.

В компании уточнили, что проблемные площадки, фотографии и адреса которых присылают местные жители, отрабатываются в первую очередь. «На сегодня подтвержденный факт вывоза составляет 90% всех заявок», — добавили в пресс-службе регоператора.

Ранее УК «ПЖКХ» показало видео, рассказывающее о вывозе накопившегося за время снегопада мусора с контейнерных площадок.