Белый дом заявил об освобождении Россией осужденного американца Фогеля

Спецпосланник Президента Соединенных Штатов по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию, чтобы произвести обмен заключенного американца Марка Фогеля. Об этом рассказал советник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолц, сообщает РИА Новости.

«Сегодня Президент Дональд Трамп и его специальный посланник Стив Уиткофф могут объявить, что г-н Уиткофф покидает российское воздушное пространство вместе с Марком Фогелем, американцем, задержанным Россией», – отметил советник главы Белого дома.

По словам Уолца, Президент США, его спецпосланник и советники договорились об обмене. При этом он не стал уточнять, на кого именно был обменен Фогель.

Кроме того, советник Трампа по национальной безопасности предположил, что происходящее может быть знаком движения «в правильном направлении» – «к прекращению жестокой и ужасной войны на Украине».

Согласно данным сервиса Flightradar, сегодня утром в аэропорту Внуково приземлился самолет Gulfstream G650ER. Пользователи социальной сети X (прежде Twitter) пришли к выводу, что бизнес-джет может принадлежать Уиткоффу. Вместе с тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков тогда заявил, что власти России не располагают какой-либо информацией, подтверждающей эти сообщения.

Фогель, работавший преподавателем англо-американской школы в Москве, был задержан в аэропорту Шереметьево в августе 2021 года. В багаже американца нашли 11 граммов марихуаны и 8 граммов гашишного масла. До мая 2021-го Фогель обладал дипломатическим статусом. Экс-сотрудника посольства США обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств в особо крупном размере. Химкинский суд Московской области в июне 2022 года приговорил его к 14 годам лишения свободы.