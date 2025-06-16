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Общество 16 июня 2025 17:18

«Угрозы жизни нет»: главврач БСМП о состоянии пострадавших от атаки БПЛА в Елабуге

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Главный врач Больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов Марат Мухамадеев прокомментировал состояние пострадавших в Елабуге при атаке вражескими беспилотниками.

Он отметил, что после случившегося по поручению первого заместителя министра здравоохранения РТ Альмира Абашева врачи Автограда выехали на место происшествия.

«Пациенты были осмотрены мультидисциплинарной бригадой БСМП. После чего было принято решение о госпитализации на дообследование и лечение в условиях больницы», – рассказал главврач.

На данный момент в БСМП Челнов находится двое пострадавших. Их состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет.

«Татар-информ» рассказывал, что по состоянию на 16 июня в больницах Татарстана находятся семь пострадавших после атаки украинского БПЛА в Елабужском районе, трое из них – дети. Два пациента находятся в состоянии средней тяжести и получают лечение в Елабужской ЦРБ, врачи наблюдают в их состоянии положительную динамику. Три пациента находятся в Камском детском медицинском центре в Набережных Челнах, их состояние стабильное, угрозы жизни нет. Еще два пациента в Больнице скорой медицинской помощи, их состояние тоже стабильное.

#БСМП #атака БПЛА #елабуга #врачи
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