«Угрожают расправиться с детьми»: приставы о том, как наказать агрессивных коллекторов

В Татарстане официально работают 13 коллекторских компаний, все они числятся в государственном реестре, их список есть на сайте судебных приставов

«Не давайте мобильным приложениям кредитных организаций доступ к контактам»

Сегодня в Татарстане официально работают 13 коллекторских компаний, которые занимаются взысканием просроченных задолженностей. Все эти организации числятся в государственном реестре, их список есть на сайте судебных приставов.

Глава отдела ведения госреестра и контроля за деятельностью юрлиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности Дмитрий Богумель на пресс-конференции в «Татар-информе» подчеркнул, что эти компании закон не нарушают – к их работе у судебных приставов претензий нет.

Однако, помимо коллекторских фирм, взысканием долгов также могут заниматься микрокредитные организации и банки. А вот к их методам работы вопрсы у приставов имеются.

«Микрокредитные организации просят клиентов скачать их приложение для телефона. Когда человек это делает, он разрешает приложению доступ к контактам в телефоне. Недобросовестные организации, в случае если должник не берет трубку, начинают использовать полученную информацию и звонить его коллегам, родственникам и другим третьим лицам», – сказал он.

Дмитрий Богумель напомнил, что звонить третьим лицам по поводу денежной задолженности запрещено законом и разрешается, только с письменного согласия должника и самого третьего лица.

В противовес недобросовестным коллекторам работает специальный отдел УФССП России по РТ, который следит за правомерной работой взыскателей и защищает права и законные интересы граждан, которые могут подвергнуться всевозможным угрозам и давлению со стороны коллекторов.

Татарстанцы-должники жаловались на то, что им звонят с виртуальных номеров боты и поступают сообщения с угрозами через социальные сети Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Коллекторы угрожают расправой? Запишите разговор и обращайтесь к нам»

По словам Дмитрия Богумеля, с начала года судебным приставам поступило 545 жалоб от жителей республики, в прошлом году за аналогичный период жалоб было больше, около 700. Большинство из них – это жалобы на превышение количества телефонных звонков, текстовых сообщений, а также на видео, оказывающие психологическое давление.

Нередки среди недобросовестных коллекторов угрозы должникам физической расправой над ними или их родственниками. Также угрозы касаются обращения в суд или в правоохранительные органы.

«В прошлом году у нас был вопиющий случай, когда коллекторы угрожали сексуальным насилием в отношении ребенка. Подобные методы взаимодействия с должниками неприемлемы, запрещены и являются нарушениями действующего законодательства. Рекомендую всем, если вам звонят с незнакомых номеров, с угрозами, поставьте телефон на запись. Постарайтесь выяснить, что за организация с вами связалась. Потом направьте обращение к нам в отдел, обязательно приложив ваше ФИО, дату рождения, фотографии переписок с угрозами или записи звонков, мы этим займемся», – сказал он.

Также татарстанцы жаловались на то, что им звонят с виртуальных номеров боты с искусственным интеллектом и поступают сообщения с угрозами через социальные сети.

Если коллекторы совершают хотя бы что-то из перечисленного, то человек должен четко понимать – за подобные действия взыскателю грозит крупный штраф.

«Сейчас в Вахитовском суде рассматривается уголовное дело, по нему мы работали совместно с сотрудниками МВД. Следователь выделил нам материалы этого дела и в рамках административного расследования мы нашли организацию, в которой работал подсудимый. В ее интересах мужчина общался с дочерью должника, угрожал ей сексуальным насилием. Мы приостановили деятельность организации на два месяца, решением арбитражного суда», – сказал он.

За превышение полномочий при взыскании просроченной задолженности кредитором полагается штраф от 5 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 200 тысяч рублей или временная дисквалификация, для юрлиц – от 50 тысяч до полумиллиона рублей.

«Эта организация получила три штрафа по 500 тысяч рублей в рамках административного дела», – дополнил он.

Наказание за подобные нарушения будут значительно строже – это зависит от того, входит кредитор или организация в список госреестра или нет.

Дмитрий Богумель отметил, что и сам стал жертвой недобросовестной организации. Но в итоге арбитражный суд РТ привлек банк к ответственности Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Как по закону должны работать коллекторы?

Законом четко предусмотрены правила, по которым взыскатели могут контактировать с должником и которые они не имеют права нарушать.

Что касается звонков, то коллекторы вправе звонить неплательщику не чаще одного раза в день, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. Если же речь идет о текстовых сообщениях, то взыскатели не могут писать должнику чаще двух раз в сутки, четырех в неделю и шестнадцати раз в месяц.

Коллекторы могут назначать должнику личные встречи, чтобы напомнить о задолженности, однако подобные встречи не должны проходить чаще раза в неделю.

Коллекторы ограничены в звонках по времени – они не могут звонить гражданам ночью или рано утром. Законом предусмотрено следующее время для звонков: в рабочие дни запрещено звонить с 22.00 до 8.00, в выходные и праздники – с 20.00 до 9.00.

Дмитрий Богумель отметил, что и сам стал жертвой недобросовестной организации. По его словам, банк отправлял ему сообщения о задолженности какого-то человека на служебный телефон ночью и звонил слишком часто.

«Почти год я пытался им объяснить, что так поступать незаконно и не хорошо. Но в итоге все закончилось административным делом. Человек, которому ранее принадлежал этот номер телефона, обратился к нам с жалобой, мы провели административное расследование, и арбитражный суд РТ привлек банк к ответственности. За взаимодействие со мной с банка взыскали 10 тысяч рублей, и за незаконные действия в отношении должника взыскали 500 тысяч рублей», – сказал он.

На незаконные действия коллекторов, банков, микрокредитных организаций Татарстана нужно жаловаться в УФССП по РТ Фото: r02.fssp.gov.ru

Куда обратиться за помощью?

Чтобы сообщить о незаконных действиях коллекторов, банков, микрокредитных организаций и обратиться за помощью, необходимо отправить соответствующую жалобу на сайт УФССП по РТ или же позвонить по телефону горячей линии: (843) 514 92 35.

В жалобе нужно указать фамилию, имя, отчество, дату рождения, почтовый адрес или же адрес электронной почты, а также номер, по которому с вами можно будет связаться. После этого необходимо изложить суть проблемы: написать, какие именно нарушения допускают взыскатели, указать их фамилию, имя, отчество и название организации.

Если у должника есть возможность, стоит приложить детализацию телефонных разговоров с коллекторами, скриншоты их сообщений или аудиофайлы.

В случае большого объема информации жалобу можно отправить на почту ovgrk@inbox.ru

Фото на анонсе: © Михаил Захаров / «Татар-информ»