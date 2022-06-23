На сегодня в Татарстане работают 14 официальных коллекторских организаций

На сегодняшний день в республике Татарстан в государственном реестре состоят 14 организаций, которые занимаются взысканием просроченной задолженности. Об этом во время пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил врио главы отдела ведения госреестра и контроля за деятельностью юрлиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности Дмитрий Богумель.

Вместе с тем спикер напомнил, что, помимо официальных коллекторских организаций, взысканием просроченной задолженности также занимаются микрокредитные организации и банки.

Вообще по всей стране работают свыше четырехсот коллекторских организаций, которые состоят в госреестре.