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Ру Тат
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Происшествия
23 июня 2022  13:17
Павел Климчак

На сегодня в Татарстане работают 14 официальных коллекторских организаций

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На сегодняшний день в республике Татарстан в государственном реестре состоят 14 организаций, которые занимаются взысканием просроченной задолженности. Об этом во время пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил врио главы отдела ведения госреестра и контроля за деятельностью юрлиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности Дмитрий Богумель.

Вместе с тем спикер напомнил, что, помимо официальных коллекторских организаций, взысканием просроченной задолженности также занимаются микрокредитные организации и банки.

Вообще по всей стране работают свыше четырехсот коллекторских организаций, которые состоят в госреестре.

#взыскание долгов #судебные приставы
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