«Угрожали насилием над детьми должника»: когда пора жаловаться на коллекторов?

Татарстанцы все чаще сталкиваются с ситуациями, когда коллекторы начинают оказывать серьезное давление, напоминая о долгах по несколько раз за день, а иногда дело даже доходит до позорных надписей на дверях или же до открытых угроз. Что же все-таки взыскатели вправе делать, а какие их действия за гранью – в репортаже «Татар-информа».

Судебные приставы регулярно проверяют деятельность 14 компаний, которые занимаются взысканием просроченных задолженностей в республике Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня в республике официально работают 14 компаний, которые занимаются взысканием просроченных задолженностей, – все эти организации числятся в государственном реестре и их работу регулярно проверяют судебные приставы. Помимо коллекторских фирм взысканием долгов также могут заниматься микрокредитные организации и банки.

В противовес недобросовестным коллекторам работает специальный отдел УФССП России по РТ, который следит за правомерной работой взыскателей и защищает права и законные интересы граждан, которые могут подвергнуться всевозможным угрозам и давлению со стороны коллекторов.

Сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» врио главы отдела ведения госреестра и контроля за деятельностью юрлиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности Дмитрий Богумель ответил на интересующие татарстанцев вопросы. Какие существуют полномочия у коллекторов: что им разрешено делать – и в каких случаях должнику можно смело подавать на них жалобу, а также куда эту жалобу направить?

Дмитрий Богумель рассказал, что с начала года судебным приставам поступило более 390 жалоб от жителей Татарстана, которые сообщали о незаконных действиях взыскателей Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Угрожают насилием над родственниками»

По словам Дмитрия Богумеля, с начала года судебным приставам поступило более 390 жалоб от жителей республики, которые сообщали о незаконных действиях взыскателей. По сравнению с таким же периодом прошлого года число жалоб выросло на треть.

Чаще всего татарстанцы жаловались на то, что им слишком часто звонят по поводу их долгов, оказывают на них психологическое давление. Иногда взыскатели будят своими звонками людей по ночам.

Случается, коллекторы угрожают приехать к должнику домой, угрожают насилием его родственникам, даже детям. Взыскатели звонят близким неплательщика, его коллегам, начальству без согласия на это самого должника и оказывают давление в том числе и на них. Надо ли говорить о том, какие неудобства это создает человеку, учитывая тот момент, что он и так попал в не самую простую ситуацию, раз не может вернуть долг?

Если коллекторы совершают хотя бы что-то из перечисленного, то человек должен четко понимать – это незаконно и за подобные действия взыскателю грозит крупный штраф.

Так, за превышение полномочий при взыскании просроченной задолженности кредитором полагается штраф от 5 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц – от 20 до 200 тыс. рублей или временная дисквалификация, для юрлиц – от 50 тыс. до полумиллиона рублей.

При этом наказание за подобные нарушения значительно усиливаются в зависимости от того, входит кредитор или организация в список госреестра или, что еще хуже, не входит в него.

Коллекторы вправе звонить неплательщику не чаще одного раза день, двух раз в неделю и восьми раз в месяц Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На что коллекторы не имеют права?

Законом четко предусмотрены правила, по которым взыскатели могут контактировать с должником и которые они не имеют права нарушать.

Так, что касается звонков, то коллекторы вправе звонить неплательщику не чаще одного раза день, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. Если же речь идет о текстовых сообщениях, то взыскатели не могут писать должнику чаще двух раз в сутки, четырех в неделю и шестнадцати раз в месяц.

Коллекторы могут назначать должнику личные встречи, чтобы напомнить о задолженности, однако подобные встречи не должны проходить чаще раза в неделю.

Помимо всего этого, организации, взыскивающие задолженности, также ограничены в звонках по времени – они не могут звонить гражданам ночью или рано утром. Законом предусмотрено следующее время для звонков: в рабочие дни запрещено звонить с 22.00 до 8.00, в выходные и праздники – с 20.00 до 9.00.

Как отметил Дмитрий Богумель, довольно показательно, что те 14 татарстанских организаций, которые состоят в государственном реестре, практически не нарушают требований закона о защите прав и законных интересов граждан.

С начала этого года судебные приставы установили только два нарушения со стороны этих компаний. К тому же это были не нарушения прав граждан, а нарушения обязательных требований этих организаций.

Чтобы сообщить о незаконных действиях коллекторов, необходимо отправить соответствующую жалобу на сайт УФССП по РТ или же позвонить по телефону горячей линии Фото: r02.fssp.gov.ru

Как и куда обратиться за помощью?

Чтобы сообщить о незаконных действиях коллекторов, банков, микрокредитных организаций и обратиться за помощью, необходимо отправить соответствующую жалобу на сайт УФССП по РТ или же позвонить по телефону горячей линии: (843) 514-92-35.

В жалобе гражданин должен указать свое Ф.И.О., дату рождения, почтовый адрес или же адрес электронной почты, а также номер, по которому с ним можно будет связаться. После этого необходимо изложить суть проблемы: написать, какие именно нарушения допускают взыскатели, указать их Ф.И.О., наименование организации.

Также, если у должника есть возможность, нелишним будет приложить детализацию телефонных разговоров с коллекторами, скриншоты их сообщений или аудиофайлы.

В случае большого объема информации жалобу можно отправить на почту ovgrk@inbox.ru (с пометкой к жалобе Ф.И.О.).

Фото на анонсе: mfc74.ru