Происшествия 2 января 2026 17:28

Угроза атаки БПЛА объявлена в Елабуге, Набережных Челнах и Нижнекамске

Угрозу атаки БПЛА объявили в Елабуге, Набережных Челнах и Нижнекамске. Сообщение появилось в приложении МЧС России.

Жителей этих городов просят принять меры безопасности. Необходимо спуститься в укрытие – подвалы, паркинги и т.д. Ни в коем случае не нужно подходить к окнам.

В республике действует запрет на фото- и видеосъемку – категорически запрещается снимать места падения беспилотников, а также работу систем противовоздушной обороны. А также нельзя публиковать подобные материалы в интернете.

«Татар-информ» сообщал, что час назад ограничения на прием и выпуск рейсов из-за угрозы БПЛА были введены в нижнекамском аэропорту Бегишево.

Режим «беспилотной опасности» в Татарстане действует с ночи.

