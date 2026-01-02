Угроза атаки БПЛА объявлена в Елабуге, Набережных Челнах и Нижнекамске

Угрозу атаки БПЛА объявили в Елабуге, Набережных Челнах и Нижнекамске. Сообщение появилось в приложении МЧС России.

Жителей этих городов просят принять меры безопасности. Необходимо спуститься в укрытие – подвалы, паркинги и т.д. Ни в коем случае не нужно подходить к окнам.



В республике действует запрет на фото- и видеосъемку – категорически запрещается снимать места падения беспилотников, а также работу систем противовоздушной обороны. А также нельзя публиковать подобные материалы в интернете.

«Татар-информ» сообщал, что час назад ограничения на прием и выпуск рейсов из-за угрозы БПЛА были введены в нижнекамском аэропорту Бегишево.

Режим «беспилотной опасности» в Татарстане действует с ночи.