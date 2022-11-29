«Угостить пловом и сказать спасибо»: мэр Челнов призвал благодарить строителей во дворах

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на аппаратном совещании в исполкоме призвал отблагодарить строителей, которые обновляют дворы города в рамках президентского проекта «Наш двор».

«Очень хорошая практика, когда руководители районов, ТОСов находят возможность сказать человеческое спасибо строителям. Может быть, мы забыли слово „благодарю вас“ в этой непростой жизни», — отметил он.

Магдеев заметил, что строители, конечно, получают за свою работу зарплату, но при этом доброе слово от жителей, сказанное в их адрес, никогда не помешает.

«Мы видим ряд примеров, когда глава района собирает всех строителей, готовит вкусный плов. И вот 10-15 крепких мужчин пообедают, увидят улыбки жителей, услышат слова благодарности. Благодарность человеческая всегда приятна любому человеку. А эти люди работают и в субботу, и в воскресенье, и в жару, и с горячим асфальтом. Спасибо то им можно сказать и тарелку плова найти», — отметил Магдеев.

При этом мэр отметил, что опрятный вид дворов зависит не от строителей, а от самих жителей.

«Если житель ставит себе цель, чтоб двор был чистым, опрятным и аккуратным — мы в этом деле поможем. Тем, чтобы заасфальтировать дороги и тротуары, установить новое освещение, детские площадки, площадки ТКО и провести озеленение. Остальное — за жителями», — отметил Наиль Магдеев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в 2023 году в Челнах запланировано благоустройство 84 дворов.