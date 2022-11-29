В 2023 году в Челнах запланировано благоустройство 84 дворов

В 2023 году программой «Наш двор» предварительно запланировано благоустройство 84 дворовых территорий. Лимит финансирования еще не определен. О реализации президентского проекта на аппаратном совещании доложил первый замруководителя исполкома Илья Зуев.

С 15 апреля по 30 мая каждый житель города имел возможность проголосовать на портале госуслуг Республики Татарстан и в мобильном приложении «Услуги РТ» за дворы, которые нуждаются в благоустройстве в первую очередь. В Набережных Челнах в топ-200 дворов, запланированных к благоустройству в 2023 году, попали 19 дворов.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Алгоритм утверждения схем благоустройства следующий: администрации районов совместно с управляющими компаниями и проектировщиками проводят встречи с населением для презентации предварительных проектов. О проведении встреч жителей близлежащих домов заранее оповещают через объявления», — напомнил Зуев.

С 2020 года (за три года) в рамках реализации программы в городе выполнено благоустройство 338 дворовых территорий на сумму 4,3 млрд рублей.

Отремонтировано 4,7 млн квадратных метров дорог и тротуаров на сумму 3,4 млрд рублей, полностью заменены сети наружного освещения на сумму 487,3 млн рублей, на такую же сумму произведен монтаж детского, спортивного и уличного оборудования.

В этом году выполнено благоустройство 119 дворовых территорий, лимит финансирования — 1,8 млрд рублей.

«В настоящее время дорожные работы и замена освещения выполнены во всех 119 дворах. Установлено 1030 элементов детского и спортивного оборудования», — заключил Зуев.

Мэр Автограда Наиль Магдеев, комментируя выступление коллеги, отметил, что городу выделены и направлены достаточно серьезные финансовые ресурсы. «Сумму вы услышали. Мы общаемся с главами моногородов, их у нас в стране более 300. И большинство мэров и глав я знаю лично. Но ни от одного не слышал, чтобы такая программа в таких масштабах реализовалась в каком-то субъекте РФ или крупном промышленном центре. Нам нужно сказать спасибо руководству республики», — отметил градоначальник.

Программа благоустройства дворовых территорий «Наш двор» была запущена в 2020 году по инициативе Президента РТ Рустама Минниханова.