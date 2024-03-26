Уголовные дела на призывников и патриотическое воспитание: что известно о новом военкоме

Полковник Юрий Беляев стал новым военным комиссаром Республики Татарстан

Фото: rais.tatarstan.ru

В Татарстан назначен новый военный комиссар

Полковник Юрий Беляев стал новым военным комиссаром Республики Татарстан. Сегодня стало известно, что исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Дмитрий Глушенко представил его Раису республики Рустаму Минниханову.

На представлении в Доме Правительства РТ присутствовали Премьер-министр РТ Алексей Песошин, заместитель Премьер-министра РТ – руководитель Аппарата Кабинета Министров РТ Шамиль Гафаров и другие первые лица Татарстана.

Беляев, сменивший на посту Сергея Погодина, который покинул должность в декабре, до назначения в Татарстан был военкомом по соседству, в Удмуртии.

Напомним, генерал-майор Погодин прослужил в Татарстане более 17 лет – с марта 2006 года. Когда он покидал эту должность, Раис республики вручил ему орден «Дуслык».

Дмитрий Глушенко представил Юрия Беляева Раису республики Рустаму Минниханову Фото: rais.tatarstan.ru

В течение трех с половиной лет возглавлял военкомат Удмуртии

Что касается информации в Сети о Юрии Беляеве, то ее практически нет, что, скорее всего, говорит об определенной информационной закрытости нового военкома Татарстана.

Из открытых источников известно, что Юрий Михайлович Беляев родился 25 января 1978 года. В октябре 2020 года был назначен военкомом Удмуртской Республики. Через месяц после этого начался осенний призыв. Перед военным комиссариатом республики была поставлена задача отправить в армию полторы тысячи призывников – обычная цифра для Удмуртии.

«Никаких дополнительных заданий в связи с проведением специальной военной операции нет и не будет. Ни один призывник в зону проведения СВО не поедет. Большинство будет проходить службу на территории Удмуртии, а также в Казани, Екатеринбурге, Челябинске», – заявил тогда он.

Военком тогда предостерег молодых ребят от попыток связаться с юристами и организациями, которые обещают «отмазать» их от армии.

«Это полный обман, бесполезная трата денег и уголовное преступление. Уже на пять призывников, которые воспользовались их услугами, а впоследствии проиграли дела в суде, заведены уголовные дела за уклонение от военной службы. Я лично инициирую заведение этих дел, военкоматам вообще ничего не надо доказывать, так как факт уклонения практически доказан судом», – объяснял тогда Беляев.

Одновременно с этим Юрий Беляев успокаивал жителей Удмуртии, когда в соцсетях начали тиражировать информацию о второй волне мобилизации.

«Никакой второй волны мобилизации в планах нет, все это слухи и домыслы!» – заявил он журналистам.

Работал в Удмуртии Юрий Беляев в том числе над вопросами патриотического воспитания молодежи. Было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере военно-патриотического и военно-спортивного воспитания подрастающего поколения между военкоматом Удмуртии и спортивным клубом военно-прикладных видов спорта. К работе планировалось привлекать участников спортивных и ветеранских организаций.

Серегей Погодин: «В республике выстроена целая система по военно-патриотическому воспитанию молодежи и повышению привлекательности прохождения гражданами военной службы» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы гордимся, что изменили отношение к службе в армии»

Незадолго до того, как покинуть пост военного комиссара Татарстана, Сергей Погодин сказал в одном из своих интервью:

«Мы гордимся, что смогли переломить в республике общественное мнение в обязательности прохождения гражданами военной службы и сегодня наши ребята с желанием идут выполнять свой конституционный долг. В республике выстроена целая система по военно-патриотическому воспитанию молодежи и повышению привлекательности прохождения гражданами военной службы», – говорил Сергей Погодин.

Одна из главных задач нового военкома Юрия Беляева – держать заданную планку и повышать уровень и качество военной подготовки в Татарстане.