Уголовное дело завели после пожара в Татарстане, где погибли отец и три дочки

В Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» после гибели четырех человек в пожаре, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как было установлено, утром 11 февраля в одном из частных домов в СНТ «Заречье-2» у села Новое Шигалеево Пестречинского района вспыхнул пожар в частном доме. В результате погибли 53-летний мужчина, а также трое детей – девочки 12, 7 и 5 лет. Госпитализированы его 35-летняя супруга и двухлетний сын, с которым на руках женщина выпрыгнула из окна, спасаясь от огня.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела взять на контроль в прокуратуре Татарстана, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Пестречинском районе РТ сгорел частный дом. В результате пожара погибли отец и три дочери. Матери с маленьким сыном удалось спастись.