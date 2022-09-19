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Ру Тат
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Происшествия
19 сентября 2022  15:55
Полина Шевчук

Уголовное дело завели после отравления угарным газом в Казани женщины и двоих детей

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Уголовное дол по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» возбудили после отравления трех человек угарным газом в Казани, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Предварительно установлено, что женщина с двумя маленькими детьми отравилась газом из-за недостаточной вентиляции в квартире из-за поломки газового оборудования либо неисправности дымохода. 

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в казанской пятиэтажке угарным газом отравились женщина и двое маленьких детей.

#угарный газ #следком рт
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