Уголовное дело завели после отравления угарным газом в Казани женщины и двоих детей

Уголовное дол по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» возбудили после отравления трех человек угарным газом в Казани, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Предварительно установлено, что женщина с двумя маленькими детьми отравилась газом из-за недостаточной вентиляции в квартире из-за поломки газового оборудования либо неисправности дымохода.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в казанской пятиэтажке угарным газом отравились женщина и двое маленьких детей.