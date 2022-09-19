Уголовное дело завели после отравления угарным газом в Казани женщины и двоих детей
Уголовное дол по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» возбудили после отравления трех человек угарным газом в Казани, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.
Предварительно установлено, что женщина с двумя маленькими детьми отравилась газом из-за недостаточной вентиляции в квартире из-за поломки газового оборудования либо неисправности дымохода.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в казанской пятиэтажке угарным газом отравились женщина и двое маленьких детей.