Женщина с двумя детьми отравились угарным газом в казанской пятиэтажке

Женщина и двое детей отравились угарным газов в одном из пятиэтажных домов на Шамиля Усманова в Казани.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, 37-летняя женщина с признаками отравления госпитализирована в городскую больницу №7. 11-летнего мальчика и 6-летнюю девочку доставили в ДРКБ.

Состояние всех троих – средней степени тяжести.

В ГУ МЧС России по РТ напомнили, что чаще всего источниками угарного газа становятся неисправные газовые, масляные, дровяные печи, иные газовые приборы, нагреватели воды в бассейнах и двигатели автомашин, выбрасывающие выхлопные газы. Трещины в печах, забитый дымоход, заблокированные посторонними предметами или из-за отсутствия ветрозащиты печные трубы, а также недостаточная вентиляция могут привести к концентрации угарного газа в помещении, что приведëт к отравлению. Угарный газ не имеет цвета, вкуса и запаха.

Недостаточный доступ свежего воздуха также может способствовать скоплению в помещении угарного газа.

Первые признаки отравления угарным газом – это ощущение тяжести и сильная пульсация в висках. Возникает головная боль, тошнота, шум в ушах и головокружение.

При отравлении угарным газом пострадавшего необходимо вынести на свежий воздух. Выносить нужно в положении лежа, даже если он в состоянии передвигаться самостоятельно. Если пострадавший без сознания, его нужно повернуть лицом вниз, чтобы избежать западания языка в глотку. Дать понюхать нашатырного спирта и расстегнуть одежду, мешающую глубокому дыханию. Уложить так, чтобы ноги располагались выше головы. Укрыть пострадавшего одеяло, можно дать ему теплого молока. Вызвать скорую помощь.

По данным Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РТ, с начала года зарегистрирован 31 случай отравления угарным газом. 9 человек погибли, 63 пострадали. Среди пострадавших 23 ребенка.





