Уголовное дело завели после отравления угарным газом семьи на Высокой Горе



Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» после того, как трое взрослых и двое детей отравились угарным газом на Высокой Горе. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Сейчас проводится осмотр места происшествия, следователи выясняют причины произошедшего.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», накануне в пятиэтажке на Высокой Горе неизвестным веществом отравилась семья из пяти человек, в том числе двое детей.