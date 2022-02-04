Трое взрослых и двое детей отравились угарным газом в Высокой Горе

В районе половины девятого вечера по номеру вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о массовом отравлении неизвестным веществом в квартире одной из пятиэтажек на улице Юбилейной в Высокой Горе.

По предварительной информации, жильцы квартиры отравились угарным газом. Всего пострадавших пять человек: 23-летняя девушка, 26-летний молодой человек, 44-летний мужчина, а также две маленькие девочки – одна из них годовалая, другой два года.

Всех их госпитализировали в Высокогорскую ЦРБ, девушку с двумя девочками в тяжёлом состоянии, обоих мужчин – в лёгкой степени тяжести. Причина случившегося устанавливается, как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.