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Ру Тат
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Происшествия
4 февраля 2022  22:53
Павел Климчак

Трое взрослых и двое детей отравились угарным газом в Высокой Горе

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В районе половины девятого вечера по номеру вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о массовом отравлении неизвестным веществом в квартире одной из пятиэтажек на улице Юбилейной в Высокой Горе.

По предварительной информации, жильцы квартиры отравились угарным газом. Всего пострадавших пять человек: 23-летняя девушка, 26-летний молодой человек, 44-летний мужчина, а также две маленькие девочки – одна из них годовалая, другой два года.

Всех их госпитализировали в Высокогорскую ЦРБ, девушку с двумя девочками в тяжёлом состоянии, обоих мужчин – в лёгкой степени тяжести. Причина случившегося устанавливается, как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#Отравление угарным газом
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