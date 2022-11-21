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Происшествия
21 ноября 2022  17:29
Полина Шевчук

Уголовное дело завели после массового ДТП в Татарстане, в котором пострадали дети

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В Татарстане возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения» после ДТП в Азнакаевском районе, в котором пострадали двое детей.

Напомним, что авария произошла накануне в Азнакаевском районе. По предварительной информации, водитель Lexus не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с Toyota, которая ехала впереди. В результате столкновения последнюю иномарку откинуло на встречку, где она столкнулась с «Ладой». Травмы получили 13-летний подросток и годовалый малыш.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
 

#ДТП с пострадавшими #следком рт
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