Уголовное дело завели после гибели отца с маленьким сыном на пожаре в Бавлах

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности завели после гибели 50-летнего мужчины и его 4-летнего сына на пожаре в Бавлах.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий, сейчас следователи рассматривают несколько версий произошедшего, в том числе неисправность электроприборов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в накануне вечером в Бавлах произошел пожар в квартире одного из домов по улице Сайдашева . В результате происшествия погиб мужчина и его маленький сын.