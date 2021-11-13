news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
13 ноября 2021  08:42
Полина Шевчук

Уголовное дело завели после гибели отца с маленьким сыном на пожаре в Бавлах

news_top_970_100

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности завели после гибели 50-летнего мужчины и его 4-летнего сына на пожаре в Бавлах.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий, сейчас следователи рассматривают несколько версий произошедшего, в том числе неисправность электроприборов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в накануне вечером в Бавлах произошел пожар в квартире одного из домов по улице Сайдашева . В результате происшествия погиб мужчина и его маленький сын.

 

#погибли в пожаре #следком рт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное