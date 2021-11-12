news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
12 ноября 2021  21:48
Павел Климчак

Ребенок и мужчина погибли на пожаре в квартире в Бавлах

news_top_970_100

Сообщение о запахе гари в подъезде жилого дома по улице Сайдашева в Бавлах поступило сегодня вечером по номеру вызова пожарной охраны 101. Огнеборцы, прибыв на место, увидели сильное задымление из подъезда. Они обнаружили, что источник дыма – квартира на втором этаже.

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Во время тушения пожара в квартире нашли тела двух человек – 4-летнего мальчика и 50-летнего мужчины. С помощью маски спасаемого пожарные вывели на свежий воздух двух жильцов.

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

После этого они потушили возгорание площадью 2 квадратных метров. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 10 человек. Причина пожара выясняется. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

 

#пожар #погибшие на пожаре
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное