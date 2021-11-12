Ребенок и мужчина погибли на пожаре в квартире в Бавлах

Сообщение о запахе гари в подъезде жилого дома по улице Сайдашева в Бавлах поступило сегодня вечером по номеру вызова пожарной охраны 101. Огнеборцы, прибыв на место, увидели сильное задымление из подъезда. Они обнаружили, что источник дыма – квартира на втором этаже.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Во время тушения пожара в квартире нашли тела двух человек – 4-летнего мальчика и 50-летнего мужчины. С помощью маски спасаемого пожарные вывели на свежий воздух двух жильцов.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

После этого они потушили возгорание площадью 2 квадратных метров. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 10 человек. Причина пожара выясняется. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.