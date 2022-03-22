Уголовное дело завели после гибели двух братьев в пожаре в татарстанском селе

Уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» возбуждено после пожара в селе Большое Подберезье Кайбицкого района республики, в котором погибли два брата. Об этом сообщает помощник руководителя СУ СК России по РТ Алексей Матренин.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в ночь на 18 марта в Кайбицком районе республике произошел пожар, в результате которого погибли двое мужчин – братья 41 и 33 лет.

