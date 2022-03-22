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Ру Тат
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Происшествия
22 марта 2022  11:39
Полина Шевчук

Уголовное дело завели после гибели двух братьев в пожаре в татарстанском селе

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Уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» возбуждено после пожара в селе Большое Подберезье Кайбицкого района республики, в котором погибли два брата. Об этом сообщает помощник руководителя СУ СК России по РТ Алексей Матренин.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в ночь на 18 марта в Кайбицком районе республике произошел пожар, в результате которого погибли двое мужчин – братья 41 и 33 лет.
 

#следком рт #погибли в пожаре
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