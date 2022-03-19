Два брата погибли в ночном пожаре в татарстанском селе

ГУ МЧС России по РТ

Страшный пожар произошел в ночь на 18 марта в селе Большое Подберезье в Кайбицком районе республики. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на улице Центральная загорелся частный одноэтажный дом.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

У моменту приезда первых пожарных расчетов огонь полностью охватил строение.

Ликвидировав возгорание, пожарные стали разбирать сгоревшие конструкции. Внутри были найдены тела двоих мужчин. Погибшими оказались братьями 41 и 33 лет.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Предварительно площадь пожара составила 108 кв. метров. Причина трагедии устанавливается.