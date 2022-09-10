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Происшествия
10 сентября 2022  16:25
Полина Шевчук

Уголовное дело завели после ДТП в Татарстане, в котором погиб маленький ребенок

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Уголовное дело завели после ДТП в Татарстане, в котором погиб маленький ребенок
фото: прокуратора РТ

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека возбудили после страшного ДТП на трассе в Азнакаевском районе, в котором погиб двухлетний ребенок.

На место происшествия выезжал Азнакаевский городской прокурор Рим Сунгатуллин. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, пояснил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане в ДТП погиб маленький ребенок, еще четыре человека, в том числе двое детей, пострадали.

 

#смертельное дтп #Прокуратура РТ
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