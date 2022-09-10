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Ру Тат
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Происшествия
10 сентября 2022  13:58
Полина Шевчук

Маленький ребенок погиб в столкновении двух авто в РТ, еще четыре человека пострадали

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Маленький ребенок погиб в столкновении двух авто в РТ, еще четыре человека пострадали
фото: очевидцы

Страшное ДТП произошло сегодня около одиннадцати утра на 9-м км автодороги Азнакаево – Тумутук.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, по предварительным данным, водитель «Лады» при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество проезда KIA. От удара оба автомобиля вылетели в кювет, а иномарка перевернулась на крышу.

 

Фото: © очевидцы 

В результате аварии погиб двухлетний пассажир отечественной легковушки. Еще четыре человека, в том числе двое детей 4 и 7 лет, получили травмы.

 

Фото: © очевидцы 

Как стало известно «Татар-информу» от очевидцев трагедии, в аварии погиб маленький мальчик.

#смертельное дтп
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