Маленький ребенок погиб в столкновении двух авто в РТ, еще четыре человека пострадали

фото: очевидцы

Страшное ДТП произошло сегодня около одиннадцати утра на 9-м км автодороги Азнакаево – Тумутук.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, по предварительным данным, водитель «Лады» при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество проезда KIA. От удара оба автомобиля вылетели в кювет, а иномарка перевернулась на крышу.

Фото: © очевидцы

В результате аварии погиб двухлетний пассажир отечественной легковушки. Еще четыре человека, в том числе двое детей 4 и 7 лет, получили травмы.

Фото: © очевидцы

Как стало известно «Татар-информу» от очевидцев трагедии, в аварии погиб маленький мальчик.