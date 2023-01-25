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Ру Тат
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Происшествия
25 января 2023  09:05
Полина Шевчук

Уголовное дело завели после ДТП в Казани, где легковушка сбила маму с тремя детьми

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После ДТП на улице Ломжинская в Казани, где водитель за рулем легковушки на пешеходном переходе сбил маму с тремя детьми, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения», сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, женщина с детьми, один из которых находился в коляске, переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент их сбила «шестерка», за рулем которой был 28-летний мужчина.

Женщина и трое детей получили травмы и были доставлены в больницу.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что накануне на Ломжинской в Казани легковой автомобиль сбил женщину с тремя детьми.
 

 

 

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