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Ру Тат
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Происшествия
24 января 2023  18:58
Алексей Новиков

В Казани водитель легкового авто сбил мать с тремя детьми на пешеходном переходе

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В Советском районе Казани водитель «Жигулей» шестой модели сбил мать с тремя детьми, один из малышей был в коляске.

По данным агентства, ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе возле дома номер 5А на улице Ломжинской. 

Как стало известно «Татар-информу», с места ДТП детей вместе с матерью увезли в ДРКБ.  

Как сообщили агентству в Горздраве Казани, по предварительной информации, у всех детей закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга.

Травмы получила и их мать, насколько серьезные, выясняют медики.

На месте ДТП в настоящее время работают сотрудники ГИБДД.

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