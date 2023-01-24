В Казани водитель легкового авто сбил мать с тремя детьми на пешеходном переходе
В Советском районе Казани водитель «Жигулей» шестой модели сбил мать с тремя детьми, один из малышей был в коляске.
По данным агентства, ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе возле дома номер 5А на улице Ломжинской.
Как стало известно «Татар-информу», с места ДТП детей вместе с матерью увезли в ДРКБ.
Как сообщили агентству в Горздраве Казани, по предварительной информации, у всех детей закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга.
Травмы получила и их мать, насколько серьезные, выясняют медики.
На месте ДТП в настоящее время работают сотрудники ГИБДД.