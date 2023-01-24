В Казани водитель легкового авто сбил мать с тремя детьми на пешеходном переходе

В Советском районе Казани водитель «Жигулей» шестой модели сбил мать с тремя детьми, один из малышей был в коляске.

По данным агентства, ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе возле дома номер 5А на улице Ломжинской.

Как стало известно «Татар-информу», с места ДТП детей вместе с матерью увезли в ДРКБ.

Как сообщили агентству в Горздраве Казани, по предварительной информации, у всех детей закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга.

Травмы получила и их мать, насколько серьезные, выясняют медики.

На месте ДТП в настоящее время работают сотрудники ГИБДД.