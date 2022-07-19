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Ру Тат
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Происшествия
19 июля 2022  15:06
Полина Шевчук

Уголовное дело завели после ДТП с троллейбусом и автобусом в Казани, где пострадали люди

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После ДТП с участием автобуса и троллейбуса на проспекте Ямашева в Казани возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

На месте работают следователи, проводится осмотр места происшествия.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня около полудня на проспекте Ямашева в Казани напротив «Ак Барс Арены» столкнулись автобус и троллейбус. В результате ДТП пострадали 6 человек, в том числе ребенок.
 

#следком #дтп казань
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