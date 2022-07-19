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Ру Тат
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Происшествия
19 июля 2022  13:36

В столкновении троллейбуса и автобуса в Казани пострадали шесть человек

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В ДТП с автобусом и троллейбусом на проспекте Ямашева в Казани у «Ак Барс Арены» пострадали шесть человек. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

Среди пострадавших есть один ребенок.

 

Фото: Очевидцы

«Все пострадавшие оперативно доставлены в больницы города, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», – добавили в пресс-службе министерства.

Ранее агентство сообщало, что в Казани автобус врезался в троллейбус

#дтп автобус
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