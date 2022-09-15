Уголовное дело завели после ДТП с легковушкой и трактором в РТ, где погибли три человека

фото: республиканская Госавтоинспекция

Уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» завели после страшного ДТП в Нурлатском районе Татарстана, где погибли 3 человека, сообщили в пресс-службе СУ СК России по РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ночью в Нурлатском районе республики водитель «Лады» на большой скорости врезался в прицеп трактора. В результате ДТП погибли водитель и двое пассажиров легковушки.

