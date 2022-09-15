Три человека погибли, врезавшись на авто в прицеп трактора на трассе в Татарстане

фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Страшное ДТП произошло сегодня около половины первого ночи в Нурлатском районе Татарстана на автодороге Кузайкино—Нурлат возле села Бурметьево.

Фото: © пресс-служба прокуратуры РТ

Как предварительно установлено, легковушка «Лада» на скорости влетела в прицеп трактора, груженый сельхозпродукцией. От мощного удара машине буквально срезало часть кузова.

Фото: © пресс-служба прокуратуры РТ

В результате аварии водитель и двое пассажиров авто скончались на месте.

«На место происшествия выехал Нурлатский городской прокурор Сайяр Зиятдинов. Организована проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения. Обстоятельства случившегося выясняются», – уточнил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.