Три человека погибли, врезавшись на авто в прицеп трактора на трассе в Татарстане
Страшное ДТП произошло сегодня около половины первого ночи в Нурлатском районе Татарстана на автодороге Кузайкино—Нурлат возле села Бурметьево.
Как предварительно установлено, легковушка «Лада» на скорости влетела в прицеп трактора, груженый сельхозпродукцией. От мощного удара машине буквально срезало часть кузова.
В результате аварии водитель и двое пассажиров авто скончались на месте.
«На место происшествия выехал Нурлатский городской прокурор Сайяр Зиятдинов. Организована проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения. Обстоятельства случившегося выясняются», – уточнил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.