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Происшествия
15 сентября 2022  03:49
Полина Шевчук

Три человека погибли, врезавшись на авто в прицеп трактора на трассе в Татарстане

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Три человека погибли, врезавшись на авто в прицеп трактора на трассе в Татарстане
фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Страшное ДТП произошло сегодня около половины первого ночи в Нурлатском районе Татарстана на автодороге Кузайкино—Нурлат возле села Бурметьево.

 

Фото: © пресс-служба прокуратуры РТ

Как предварительно установлено, легковушка «Лада» на скорости влетела в прицеп трактора, груженый сельхозпродукцией. От мощного удара машине буквально срезало часть кузова.

 

Фото: © пресс-служба прокуратуры РТ

В результате аварии водитель и двое пассажиров авто скончались на месте.

«На место происшествия выехал Нурлатский городской прокурор Сайяр Зиятдинов. Организована проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения. Обстоятельства случившегося выясняются», – уточнил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#смертельное дтп #Прокуратура РТ
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