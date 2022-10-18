Уголовное дело завели после ДТП с автобусом на трассе под Казанью, где пострадали пятеро

После ДТП с автобусом на трассе Зеленодольск – Казань, которое произошло сегодня рано утром, возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», – уточнил Шептицкий.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что рано утром на трассе Зеленодольск – Казань произошло ДТП с автобусом. В результате аварии пострадали пять пассажиров.

