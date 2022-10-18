Пять человек пострадали в ДТП с автобусом на трассе под Казанью

фото: республиканская Госавтоинспекция

ДТП произошло сегодня рано утром на трассе Зеленодольск – Казань напротив поселка Урняк, рассказали «Татар-информу» в республиканской Госавтоинспекции.

Фото: © очевидцы

По предварительным данным, перед пассажирским автобусом резко затормозил автомобиль, который пропускал пешехода. Водитель автобуса, чтобы избежать столкновения, выкрутил руль вправо и врезался в металлическую конструкцию наземного пешеходного перехода.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

«В момент ДТП в салоне автобуса находились 35 пассажиров. пятеро из них получили ушибы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», – пояснили в ГИБДД.

