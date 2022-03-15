Уголовное дело завели после ДТП на трассе в Татарстане, где пострадали семь человек

После странного ДТП на трассе Челны Сарманова, в котором погиб один человек и еще семеро, в том числе дети, пострадали, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения».

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – пояснил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Смертельное ДТП произошло вечером 13 марта на трассе Челны – Сарманова. По предварительным данным, 18-летний водитель «Лады» выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с внедорожником Skoda. От полученных травм юный водитель, стаж вождения которого был чуть больше месяца, скончался на месте. Еще семь человек, в том числе трое детей, получили травмы.

