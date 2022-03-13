В лобовом столкновении на трассе в РТ один из водителей погиб, семь человек пострадали

Авария произошла сегодня в 18.20 в Тукаевском районе республики, на 24-м километре трассы Сарманово – Набережные Челны около села Яна-Буляк. Там столкнулись два автомобиля – «Лада» и Skoda.

Фото: © Валентин Кулагин / «Татар-информ»

Как стало известно «Татар-информу» от собственного корреспондента из Автограда, в результате ДТП погиб водитель отечественной легковушки, ещё семь человек получили различные травмы.

По сообщениям очевидцев, среди пострадавших есть трое детей.

«Водитель «Лады Калины» 2003 года рождения в зоне действия знака «Обгон запрещён» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с машиной Skoda Kodiaq. По факту ДТП проводятся следственные мероприятия», – сообщил начальник отделения ГИБДД ОМВД по Тукаевскому району РТ Шамиль Ганиев.