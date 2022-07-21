Уголовное дело завели на водителя из РТ, который протащил автоинспектора на капоте авто

В Татарстане на 33-летнего жителя поселка Высокая Гора возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как было установлено, в прошлом году мужчина был лишен водительских прав, однако накануне он пьяным сел за руль авто и поехал из села в Казань. По дороге его попытались остановить инспекторы ГИБДД. Нарушитель решил не подчиняться требованиям полицейских и дал по газам. В результате один из автоинспекторов оказался на капоте легковушки.

Причастность к совершению преступления он признал в полном объеме. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него одной из предусмотренных законом мер пресечения», – пояснил Шептицкий.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что на трассе М7 под Казанью водитель протащил на капоте автомобиля инспектора ГИБДД.

