Под Казанью задержали водителя, который провез автоинспектора на капоте авто

На трассе М7 под Казанью автоинспекторы остановили легковушку KIA, водитель которой был ранее лишен прав.

Как рассказали в пресс-службе МВД по РТ, когда инспектор попросил водителя предьявить права, тот тронулся с места и провез 7 метров на капоте полицейского.

После непродолжительной погони нарушитель был задержан и доставлен в отдел полиции.

Выяснилось, что данный мужчина был ранее судим по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

По факту произошедшего полицейскими проводится проверка, материалы которой будут переданы в следственные органы, для принятия процессуального решения.