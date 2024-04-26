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Видео: в Казани кондуктор избила и вытолкала из автобуса пожилую пассажирку
В социальных сетях появилось видео, как в одном из казанских автобусов кондуктор напала на пожилую пассажирку.
Очевидцы сообщают, что конфликт возник из-за того, что у женщины не работала карточка для оплаты проезда.
Перебранка быстро переросла в рукоприкладство, женщина-кондуктор несколько раз ударила оппонентку, а затем остановила автобус и вытолкала ее на улицу.
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