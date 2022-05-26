Уголовное дело возбуждено после того, как в Казани избили 15-летнюю девушку

В Татарстане возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы» после того, как в Казани уроженец ближнего зарубежья избил и запер дома 15-летнюю школьницу. Об этом «Татар-информу» стало известно от источника.

Как стало известно агентству, дело былдо возбуждено накануне, 25 мая.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани 23-летний иностранец избил и запер у себя дома 15-летнюю подругу жены. Полицеские выяснили, что 15-летняя школьница познакомилась с 18-летней девушкой и часто приходила к ней в гости. Однако ее молодому человеку – 23-летнему уроженцу одной из среднеазиатских республик – не нравилось поведение несовершеннолетней подруги.

