В Казани уроженец ближнего зарубежья избил 15-летнюю подругу жены и запер ее у себя дома

Как установили полицейские, 15-летняя школьница познакомилась с 18-летней девушкой и часто приходила к ней в гости. Однако ее молодому человеку – 23-летнему уроженцу одной из среднеазиатских республик – не нравилось поведение несовершеннолетней подруги.

В какой-то момент между подростком и мужчиной начался конфликт. Молодой человек несколько раз ударил ее, затем связал и оставил дома, а сам пошел с девушкой и их ребенком на прогулку.

В полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир заперли человека. Когда стражи порядка прибыли на место, семья уже вернулась с прогулки.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, все материалы переданы в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Кроме того, на молодого человека составили административный материал за нарушение режима пребывания в России.