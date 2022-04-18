Уголовное дело возбуждено после отравления наркотиками троих рабочих на заводе в Казани

Уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» возбуждено после отравления неустановленным веществом троих рабочих, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Тела троих мужчин были обнаружены утром 16 апреля в цехе одного из казанских заводов. 28-летний и 33-летний мужчина скончались на месте, еще одного пострадавшего 28-летнего рабочего доставили в больницу.

По данным следствия, незадолго до гибели мужчины употребляли наркотики. Возле тел были найдены свертки с неустановленным веществом.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что трое мужчин отравились синтетическими наркотиками на одном из заводов Казани. Двое из них погибли, третий в тяжелом состоянии в больнице.

