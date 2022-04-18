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Ру Тат
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Происшествия
18 апреля 2022  14:28
Полина Шевчук

На заводе в Казани трое мужчин отравились наркотиками, двое из них погибли

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Инцидент произошел на одном из казанских заводов. По данным «Татар-информа», троих мужчин без сознания нашли рабочие предприятия, которые пришли утром на смену. Они сразу вызвали скорую.

Прибывшие медики констатировали смерть двоих мужчин. Погибшим было 28 и 34 года. Еще одного пострадавшего 28-летнего мужчину доставили в больницу.

«Пациент стабильно тяжелый, в сознании, находится на ИВЛ», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Минздрава РТ.

По данным агентства, возле тел были обнаружены свертки с синтетическими наркотиками.
 

#погибли рабочие #наркотики #синтетические наркотики
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