После крушения самолета АН-12 в Кемеровской области возбуждено уголовное дело, сообщили в СК России.

Напомним, что самолет упал накануне у села Ягуново. О происшествии сообщил губернатор региона Илья Сердюк. На месте работали специалисты правоохранительных органов, спасательных служб Кузбасса и медицины катастроф.

По данным СК, все находившиеся на борту люди погибли. Эксперты продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.