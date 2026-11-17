В Кемеровской области у села Ягуново упал самолет
В Кемеровской области у села Ягуново потерпел крушение самолет, сообщил губернатор региона Илья Сердюк.
«В районе села Ягуново произошло авиационное происшествие. Выехал на место», – написал Сердюк в соцсетях.
По его словам, самолет был транзитный. В настоящее время на месте работают специалисты. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
«Выполнено оцепление территории. Развернут штаб для работы специалистов правоохранительных органов, спасательных служб Кузбасса, медицины катастроф», – рассказал губернатор.