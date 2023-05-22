Уголовное дело возбуждено после гибели 7-летней девочки в Тукаевском районе

Следователи изучают обстоятельства, при которых 7-летняя девочка погибла в Тукаевском районе, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что вечером 21 мая девочка со своей подругой поехала кататься на велосипедах. Когда дети добрались до пруда, девочка залезла в воду, но начала тонуть. Подруга вытащила девочку на берег, но она уже не подавала признаков жизни.

Уголовное дело возбуждено о причинении смерти по неосторожности. Проводятся следственные действия.