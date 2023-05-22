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Уголовное дело возбуждено после гибели 7-летней девочки в Тукаевском районе
Следователи изучают обстоятельства, при которых 7-летняя девочка погибла в Тукаевском районе, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что вечером 21 мая девочка со своей подругой поехала кататься на велосипедах. Когда дети добрались до пруда, девочка залезла в воду, но начала тонуть. Подруга вытащила девочку на берег, но она уже не подавала признаков жизни.
Уголовное дело возбуждено о причинении смерти по неосторожности. Проводятся следственные действия.
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