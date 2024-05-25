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Уголовное дело возбуждено по факту травмирования детей в школе Краснодара
Следственный комитет России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по факту получения травм несовершеннолетними учениками одной из школ Краснодара, сообщает РИА Новости.
Напомним, инцидент произошел в субботу, 25 мая, когда сильный ветер сорвал часть кровли с крыши учебного заведения.
Уголовное дело заведено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По предварительным данным, в результате обрушения кровельных конструкций травмы различной степени тяжести получили 12 несовершеннолетних учеников. На данный момент всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Следственные органы начали расследование инцидента для установления всех обстоятельств и причин произошедшего в школе Краснодара. Будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасности в образовательном учреждении.
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