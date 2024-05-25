Ветер снес часть крыши школы в Краснодаре, есть пострадавшие

Праздничное настроение последних звонков в Краснодаре было омрачено непогодой. По сообщению мэра города Евгения Наумова, сильный ветер повредил кровлю школы №29 на улице Рылеева, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел до начала торжественной линейки, но, к сожалению, не обошлось без пострадавших. На данный момент им оказывается необходимая медицинская помощь.

По данным агентства, осколочные ранения получили порядка 12 детей.