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Ветер снес часть крыши школы в Краснодаре, есть пострадавшие
Праздничное настроение последних звонков в Краснодаре было омрачено непогодой. По сообщению мэра города Евгения Наумова, сильный ветер повредил кровлю школы №29 на улице Рылеева, сообщает ТАСС.
Инцидент произошел до начала торжественной линейки, но, к сожалению, не обошлось без пострадавших. На данный момент им оказывается необходимая медицинская помощь.
По данным агентства, осколочные ранения получили порядка 12 детей.
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