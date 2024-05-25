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Происшествия 25 мая 2024 09:42

Ветер снес часть крыши школы в Краснодаре, есть пострадавшие

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Праздничное настроение последних звонков в Краснодаре было омрачено непогодой. По сообщению мэра города Евгения Наумова, сильный ветер повредил кровлю школы №29 на улице Рылеева, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел до начала торжественной линейки, но, к сожалению, не обошлось без пострадавших. На данный момент им оказывается необходимая медицинская помощь.

По данным агентства, осколочные ранения получили порядка 12 детей.

#ветер #Краснодарский край
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