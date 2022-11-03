Уголовное дело возбудили после видео издевательств над детьми в детсаду в Азнакаево

После нашумевшего видео из детского сада в Азнакаево, где воспитатели применяют насилие в отношении малышей, следователи организовали проверку, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.

По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Татарстан Валерию Липскому доложить о ходе процессуальной проверки.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в соцсетях появилось видео, как в детсаду Азнакаево воспитатели издеваются над детьми.

Кроме того, как сообщил агентству старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, Азнакаевская городская прокуратура завершила проверку информации о грубом обращении с воспитанниками детсада.

«В адрес руководителя районного отдела образования внесено представление об устранении нарушений, а также способствовавших им причин и условий. Надзорным ведомством в числе прочих поставлен вопрос о дисциплинарной ответственности заведующей детсадом. Акт реагирования находится на рассмотрении», – рассказал Руслан Галиев.

Результаты проверки, которую ведут полицейские, в надзорном ведомстве также взяли на контроль.