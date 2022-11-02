Прокуратура проверяет информацию об издевательствах над детьми в детсаду Азнакаево

Прокуратура проверяют информацию, что в одном из детских садов Азнакаево воспитатели якобы издеваются над детьми, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

На кадрах видно, как воспитатели грубо ведут себя с совсем малышами – толкают их, кричат, наказывают, запирая в коридоре.

«Азнакаевская городская прокуратура организовала проверку информации с привлечением специалистов органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Надзорное ведомство даст оценку работе дошкольного образовательного учреждения и по итогам проверки поставит вопрос об ответственности виновных должностных лиц», – пояснил Галиев.

Ход и результаты процессуальной проверки полиции взяты на контроль в прокуратуре.